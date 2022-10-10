Шон О'Мэлли: «Я хочу быть новым Конором»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) признался, что он хочет стать такой же суперзвездой, как Конор Макгрегор (22-6).

«Люди хотят суперзвезду, — отметил О'Мэлл в интервью шоу DC & RC. — Сейчас в UFC нет никого, кто был бы на уровне Конора. Я же планирую выйти в октагон и эффектно победить Петра. Я хочу быть новым Конором, и, мне кажется, этого хотят фанаты. Им нужен кто-то, от кого они будут в восторге. Поэтому большинство людей думают, что я проиграю, но они хотят, чтобы я победил».

О'Мэлли и Петр Ян (16-3) подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.