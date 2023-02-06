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Сегодня, 07:53

Шон О'Мэлли заключил новый контракт с UFC на 8 боев

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заключил с UFC долгосрочный контракт. Об этом заявил Дана Уайт, а позже подтвердил сам О'Мэлли на своем подкасте.

«Я получил очень выгодный контракт, которым горжусь, — сказал О'Мэлли. — Я получил цифры, которыми очень доволен. Я не думаю, что какой-либо менеджер, который у меня был, мог бы выбить для меня такой контракт. Этому способствуют мои отношения, сложившиеся с UFC. Я чувствую, что заслужил этот контракт. Я чувствую, что заслужил ту сумму, которую мне платят».

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Шон О`Мэлли
ММА
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