Шон О'Мэлли: «Адесанья лучше Андерсона Сильвы. Их уровень оппозиции даже несопоставим»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) — величайший средневес в истории.

«Иззи был лучшим чемпионом UFC в среднем весе, которого мы когда-либо видели, — заявил О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Количество боев, которые он провел в качестве чемпиона в UFC, просто легендарно. Уровень оппозиции [между Адесаньей и Андерсоном Сильвой], как мне кажется, даже несопоставим».

Адесанья провел 5 защит титула в среднем весе, в то время как Сильва — 10.