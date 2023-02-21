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Сегодня, 15:10

Шон О'Мэлли заявил, что Конора Макгрегора пичкали стероидами

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) уверен, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) столкнется с серьезными проблемами, когда придет время расстаться со стероидами.

«Конора пичкали [стероидами]. Он даже не был в пуле USADA, поэтому не имеет значения, что он принимал в то время, — сказал американец на своем подкасте TimboSugarShow. — Очевидно, что он должен быть в пуле USADA в течение шести месяцев, но представь, что ты сидишь на этой дряни и чувствуешь себя на тренировках просто охренительно хорошо — ты тренируешься, делаешь все, что хочешь, просто тренируешься, тренируешься и тренируешься, а потом тебе приходится слезать с курса, чтобы убедиться, что ты прошли все тесты, и тогда тебе уже не хочется так много тренироваться».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Шон О`Мэлли
UFC
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