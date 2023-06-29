Шон Стрикленд: «Нам нужно вернуть женщин на кухню»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) выступил с заявлением во время пресс-конференции UFC.

«Нам нужно снова вернуться к тому, чтобы убрать женщин из рабочей силы, — сказал Стрикленд на пресс-конференции. — Мы разрешили женщинам голосовать, без обид. Подумайте об Америке до того, как женщины стали голосовать. Они пытались запретить алкоголь. Я даже не пью, но я не пытаюсь запретить алкоголь.

Вы позволили этим женщинам выйти на работу, и теперь мы зарабатываем меньше денег. У вас есть дети, воспитывающие себя на гребаном TikTok. Нам нужно вернуться в 1958 год, во время, когда мы размазали немцев.

Нам нужно вернуть женщин на кухню, только один мужчина должен работать. Так что я думаю, как коллективная мужская сила, мы должны избрать кого-то, кто вернет женщин на кухню. В семье нужен один работающий мужчина.

Вы разве будете смотреть, как Гегард Мусаси борется с Рондой Роузи? Это все равно что он будет играть с маленьким щенком. Что Ронда Роузи, черт возьми, ему сделает?»

Стрикленд подерется с россиянином Абусупьяном Магомедовым (25-4) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.