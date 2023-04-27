Шон Стрикленд рассказал, почему принял бой с Абусупьяном Магомедовым

Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд (26-5) заявил, что не хотел долго простаивать без боев, поэтому принял бой с нерейтинговым россиянином Абусупьяном Магомедовым (25-4).

«В UFC мне сказали: «Шон, ты будешь долго ждать, пока освободится парень из топ-6. Но мы заплатим тебе много денег за бой с этим парнем [Магомедовым]. Я только что купил новый мотоцикл и хотел бы еще один... думаю о спортбайке, есть ли у кого-нибудь в наличии?!» — написал Стрикленд в Twitter.

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Дастином Штольцфусом (14-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 3 сентября 2022-но на UFC Fight Night 209 в Париже, США.

Стрикленд в прошлом бою победил Нассурдина Имавова (12-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.