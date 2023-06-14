Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:44

Шон Стрикленд: «В наши дни трудно даже смотреть на американский флаг с уважением»

Давид Хачатрян
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) прокомментировал суд над бывшим президентом США Дональда Трампа, которого обвинили в сокрытии десятков ящиков с секретными документами.

«Не являюсь поклонником Трампа, но ему предъявили перед выборами 37 обвинений... В наши дни трудно даже смотреть на американский флаг с уважением», — написал Стрикленд в Twitter.

Стрикленд подерется с россиянином Абусупьяном Магомедовым (25-4) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США).

1
0
Читайте также
Федерация подводного спорта Украины лишена статуса национальной из-за фото с россиянкой
«Это какая-то сказка». Российский чемпион Барбашев вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли
СМИ сообщили об очередях из желающих въехать в РФ украинцев и молдаван
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арман Царукян: «У Оливейры нет шансов в бою с Махачевым»

Царукян — о шансах в поединке против Махачева: «Бой будет тяжелый, но я выиграю»