Шон Стрикленд: «В наши дни трудно даже смотреть на американский флаг с уважением»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) прокомментировал суд над бывшим президентом США Дональда Трампа, которого обвинили в сокрытии десятков ящиков с секретными документами.

«Не являюсь поклонником Трампа, но ему предъявили перед выборами 37 обвинений... В наши дни трудно даже смотреть на американский флаг с уважением», — написал Стрикленд в Twitter.

Стрикленд подерется с россиянином Абусупьяном Магомедовым (25-4) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США).