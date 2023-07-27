Шон Стрикленд: «Уиттакер — просто пони с одним приемом»

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) заявил, что экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) выглядел ужасно в бою с Дрисом дю Плесси (20-2).

«Уиттакер выглядел как дерьмо, — сказал Стрикленд в интервью Helen Yee. — Это довольно странно. Я думаю, все думали, что Уиттакер выглядит как дерьмо. Может быть, Дрикус настолько неуклюж, что заставил его выглядеть как дерьмо. Но Уиттакер — это просто пони с одним фокусом. Уиттакер умеет драться, но он — пони с одним приемом. В тот момент, когда этот трюк не срабатывает, когда дело доходит до того, чтобы сделать что-то еще, кроме каратистского дерьма, он не может ничего придумать.

Он наносил какие-то дерьмовые удары. Уиттакер, когда каратистский удар не попадал в цель, начинал думать, типа: «О, чувак, то, что я делаю со всеми, не работает. Что же мне теперь делать? Наверное, побороться». И это не сработало. Вот и получается: «Что же нам теперь делать?» Когда ты — пони с одним трюком, и этот трюк часто срабатывает, это чертовски здорово. Но когда он не срабатывает, пора, блин, танцевать мужской танец».

Дю Плесси победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.