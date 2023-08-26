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Сегодня, 07:05

Штырков: «С Минеевым можно сразиться как по правилам MMA, так и кикбоксинга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков (22-2) рассказал, что готов подраться с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и по правилам ММА, и по правилам кикбоксинга.

«Как и говорил ранее, со Шлеменко драться по правилам MMA не буду. Моя позиция по данному вопросу не изменилась. Кроме того, мы выступаем в разных категориях. Что касается Дацика, то не вижу смысла в этой схватке. Разве что на голых кулаках, но не более. Поэтому наиболее интересным назову противостояние с Минеевым. Оно имеет смысл как в плане спортивной составляющей, так и других аспектов. Кроме того, с ним можно сразиться как по правилам MMA, так и кикбоксинга», — цитирует RT Штыркова.

В своем последнем поединке Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1193660-shtyrkov-mineev-boi
Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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