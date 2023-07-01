Штырков назвал имена возможных соперников в следующем бою

Известный российский полутяжеловес Иван Штырков назвал имена потенциальных соперников, с которыми может провести бои по правилам ММА или кикбоксинга в этом году.

«Есть два интересных предложения. Поговорили с руководством RCC и решили, что до конца следующего года нет смысла выступать в кулачке и рисковать своим здоровьем, пока есть хорошие предложения по ММА и кикбоксингу. В кулачном спорте я бы хотел дебютировать именно в RCC Hard. От Камила Гаджиева поступило предложение подраться с Владимиром Минеевым в Сочи, в октябре. Середина месяца. Скорее всего, турнир будет приурочен к государственному мероприятию или празднику. Планировали большой турнир в городе Челябинске в начале сентября. Немножко поменялись планы у организации. Сейчас будем договариваться, чтобы большой турнир прошел в сентябре, потому что последний большой турнир был давно — в мае. Где только это будем делать, и будем ли? Поговорим с руководством, чтобы дали добро. Изначально в планах был большой ивент. Но все меняется. Сегодня есть, завтра нет. Настраивались на сентябрь. Еще ничего не отменено. Времени много. Вагаб Вагабов, Шамиль Гамзатов, Максим Гришин. Потенциальные громкие бои, на которые я ориентируюсь», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Штырков в главном событии RCC 15 победил Петра Романкевича по правилам кикбоксинга. 3 декабря 2022 состоялся последний бой Штыркова в ММА, в котором он победил Асылжана Бахытжанулы.