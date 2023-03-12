Штырков о поражения Яна от Двалишвили

Сегодня, 20:17
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался насчет поражения Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.
«Точно не могу сказать, почему так вышло. Одно могу подчеркнуть — Петя для меня при любых раскладах остается лучшим. А дерьмо случается. Черные полосы и в жизни, и в работе бывают у всех. Главное — не падать духом, не унывать и продолжать достойно жить! Что и будет делать Петр, я уверен. А по поводу толчка на взвешивании, знаю точно одну вещь — Петя с ровного места не будет делать того, за что не ответит обоснованно. Зачем вот только гадать, почему это произошло и по какой причине, когда можно спросить у самого Пети?» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.
Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.