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Сегодня, 20:17

Штырков о поражения Яна от Двалишвили

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался насчет поражения Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«Точно не могу сказать, почему так вышло. Одно могу подчеркнуть — Петя для меня при любых раскладах остается лучшим. А дерьмо случается. Черные полосы и в жизни, и в работе бывают у всех. Главное — не падать духом, не унывать и продолжать достойно жить! Что и будет делать Петр, я уверен. А по поводу толчка на взвешивании, знаю точно одну вещь — Петя с ровного места не будет делать того, за что не ответит обоснованно. Зачем вот только гадать, почему это произошло и по какой причине, когда можно спросить у самого Пети?» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-o-porazhenii-yana-dermo-sluchaetsya-glavnoe-ne-unyvat-234948/
Иван Штырков
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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