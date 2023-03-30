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Сегодня, 13:57

Штырков: «Двалишвили не одного с Нурмагомедовым уровня. Умар заберет этот бой»

Мария Гусева
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил шансы Умара Нурмагомедова на победу в поединке с Мерабом Двалишвили.

«На самом деле Умар очень хорош, — цитирует MMA.Metaratings.ru Штыркова. — Если сравнивать крайний бой Мераба с Петром, зная определенные нюансы, хочу сказать, что Двалишвили не одного с Нурмагомедовым уровня. Умар заберет этот бой, потому что Мераб не опасен для Умара. У нашего бойца борьба на уровне, он сам будет ее навязывать сопернику. Плюс в ударке он нисколько не уступает. Даже превосходит. Единственное, функциональный момент. Нурмагомедов не проводил пятираундовые бои, а у Двалишвили подобный опыт уже был. Вопрос в этом. Но, зная подход команды Хабиба к функциональной подготовке и опыт людей в пятираундовых боях, скажу, что проблем с этим не возникнет. Ставлю на Умара в этом поединке».

Поединок Нурмагомедова и Мераба Двалишвили может состояться в июне-июле.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
ММА
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