Штырков понимает, почему Исмаилов выступает за запрет кулачных боев

Российский боец Иван Штырков прокомментировал желание известного тренера Рамазана Исмаилова запретить кулачные бои.

«Позиция Рамазана понятна и ясна. Я соглашусь с его словами. Такие мысли имеют право быть. Но есть один момент. Если смотреть на развитие профессионального спорта в наше время, наверное, эту лавину уже не остановить. Людям хочется все больше крови и зрелищ. Минимум правил, больше динамики и кровопролития. Логически размышляя, такими темпами действительно можно дойти до гладиаторских боев в Колизее с холодным оружие в клетке. Нужно иметь границы, а запретить людям драться на кулаках... Не знаю. Мне кажется, не в самих голых кулаках дело. Дело в том, под каким соусом подаются голые кулаки, что вокруг них творится. Это разговоры, которые люди ошибочно называют трештоком. На самом деле это похабное поведение, являющееся признаком невоспитанности. Здесь бы побольше морали и философии. Остается либо это исправлять, либо ничего не делать, потому что лавина уже сошла и ее не остановить», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что 23 ноября 2021 года кулачные бои были признаны в России спортивной дисциплиной. Лицензированием боев занимается Федерация бокса России. Наибольшую популярность в кулачном спорте получила лига Top Dog.