Штырков: «Пока в планах — выступать на качественном уровне так долго, как позволит здоровье»

Российский боец ММА Иван Штырков отметил, что планирует выступать пока позволит здоровье.

«Как и раньше, мною движет стремление развиваться, конкурировать с сильнейшими спортсменами, не стоит забывать и о финансовой составляющей. Век спортсмена недолог. И лишь два-три года назад мои старания стали окупаться. Поэтому пока в планах — выступать на качественном уровне так долго, как позволит здоровье», — приводит RT слова Штыркова.

В своем последнем поединке Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.