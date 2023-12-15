Штырков рассказал, что в детстве у него на улице пытались отбирать деньги

Боец ММА Иван Штырков ответил, пытались ли у него что-то отобрать в детстве на улицах Екатеринбурга.

«Деньги. Как было — ты выходишь и думаешь: здесь идти 15 минут, но по основным улицам, где есть взрослые люди, а здесь десять, но дворами. В Екатеринбург я переехал в пятом классе. То же самое было во Владивостоке — можно пробежать дорогу за половину времени, но остаться без денег, шапки или кроссовок. На людях уже безопаснее», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

Спортсмен родился в Хабаровске. Затем вместе с родителями он жил во Владивостоке, где начал посещать секцию самбо, а в возрасте 10 лет переехал в Екатеринбург. Там он ходил в школу самбо в районе «Уралмаш».

На счету 35-летнего бойца 22 победы, 2 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.