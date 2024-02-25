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25 февраля, 13:24

Штырков: «Мне бы вернуться в ММА и остаться там»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный российский боец MMA Иван Штырков рассказал о желании сосредоточиться на боях по смешанным единоборствам.

«Я уже сам над собой смеюсь, остались бадминтон или шахматы. Любые такие противостояния только в плюс со всех сторон. Мы живем один раз. Мне не хочется отказываться от таких противостояний и вызовов. Расстраиваться незачем из-за поражения от Вагабова. Я — профессиональный спортсмен. Знаю, что я сделал для этого противостояния. Если я перестану быть интересным организации — их право.

На этом закончим. Сейчас мне предлагают бои, и я со всей ответственностью к ним подхожу. Голые кулаки? Мне бы в ММА вернуться и остаться там. У меня победная серия 5-0. Уйду из ММА непобежденным в кулаки. Заработаем", — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля Вагаб Вагабов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою на турнире RCC 18.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-mne-by-vernutsya-v-mma-i-ostatsya-tam-337570/
Вагаб Вагабов
Иван Штырков

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