Штырков: «Мне бы вернуться в ММА и остаться там»

Известный российский боец MMA Иван Штырков рассказал о желании сосредоточиться на боях по смешанным единоборствам.

«Я уже сам над собой смеюсь, остались бадминтон или шахматы. Любые такие противостояния только в плюс со всех сторон. Мы живем один раз. Мне не хочется отказываться от таких противостояний и вызовов. Расстраиваться незачем из-за поражения от Вагабова. Я — профессиональный спортсмен. Знаю, что я сделал для этого противостояния. Если я перестану быть интересным организации — их право.

На этом закончим. Сейчас мне предлагают бои, и я со всей ответственностью к ним подхожу. Голые кулаки? Мне бы в ММА вернуться и остаться там. У меня победная серия 5-0. Уйду из ММА непобежденным в кулаки. Заработаем", — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля Вагаб Вагабов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою на турнире RCC 18.