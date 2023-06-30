Штырков считает, что Исмагулов не размажет Доусона на UFC Vegas 76

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка россиянина Дамира Исмагулова и американца Гранта Доусона.

«С Исмагуловым странная история получилась. Он то заканчивает карьеру, то обещает зачистить дивизион. Эту фразу я слышу все время, что он находится в UFC. Перед каждым боем он обещает всех размазать, а потом говорит, что был не в лучшей своей форме. Мне непонятно. Зачем? С другой стороны, все в UFC обещают друг друга размазать. Мне кажется, Гранта Доусона Исмагулов не размажет. Многое зависит от психологии. Кому и сколько угодно бы можешь обещать всех размазать, но если ты буквально недавно хотел завершить карьеру, я не понимаю, что должно произойти в голове, чтобы так резко изменить мнение. Тем более соперник Дамира идет на победной серии и мотивирован. У Исмагулова тоже есть свои фишки, но замотивирован ли он настолько, чтобы всех размазывать? Страшные люди — это те, кто ничего не говорит и всех размазывают», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Исмагулов (24-2) проведет следующий бой против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.