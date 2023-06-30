Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:31

Штырков считает, что Исмагулов не размажет Доусона на UFC Vegas 76

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка россиянина Дамира Исмагулова и американца Гранта Доусона.

«С Исмагуловым странная история получилась. Он то заканчивает карьеру, то обещает зачистить дивизион. Эту фразу я слышу все время, что он находится в UFC. Перед каждым боем он обещает всех размазать, а потом говорит, что был не в лучшей своей форме. Мне непонятно. Зачем? С другой стороны, все в UFC обещают друг друга размазать. Мне кажется, Гранта Доусона Исмагулов не размажет. Многое зависит от психологии. Кому и сколько угодно бы можешь обещать всех размазать, но если ты буквально недавно хотел завершить карьеру, я не понимаю, что должно произойти в голове, чтобы так резко изменить мнение. Тем более соперник Дамира идет на победной серии и мотивирован. У Исмагулова тоже есть свои фишки, но замотивирован ли он настолько, чтобы всех размазывать? Страшные люди — это те, кто ничего не говорит и всех размазывают», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Исмагулов (24-2) проведет следующий бой против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-ismagulov-ne-razmazhet-dousona-na-ufc-vegas-76-262619/
Иван Штырков
ММА
0
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резников не исключил своего появления в новом сезоне Гран-при ACA

Магомедов и Стрикленд показали одинаковые вес на взвешивании перед UFC on ESPN 48