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Сегодня, 19:45

Штырков считает Немкова явным фаворитом в поединке с Йоэлем Ромеро

Виктория Кравченко
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Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, почему считает Вадима Немкова фаворитом в бою с Йоэлем Ромеро.

«Не понимаю, какое сопротивление Ромеро может оказать Немкову в полутяжелом весе. Борьба всегда была коньком Ромеро, но его не хватало до конца всех раундов даже в 84 кг. Он не сможет навязать борьбу человеку, который больше него. Или сможет, но сколько это продлится? Полтора раунда?», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Бой Немкова с Ромеро был запланирован на 4 февраля 2023 года. Однако в силу того, что россиянин только в середине ноября провел свой последний поединок и не получил новую визу, встреча может быть перенесена.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-bellator-budet-davat-nemkovu-sladkix-zvezdnyx-i-xorosix-opponentov-55349/
Вадим Немков
Иван Штырков
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