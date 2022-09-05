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ММА

5 сентября, 16:30

Штырков снялся с боя против Немкова по состоянию здоровья

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Иван Штырков не сможет провести бой против Виктора Немкова.

Планировалось, что Штырков и Немков возглавят турнир ASI Championship в рамках форума «Россия — спортивная держава», который состоится 30 сентября в Кемерово.

«Иван Штырков не сможет провести бой против Виктора Немкова по состоянию здоровья», — сообщили «СЭ» в пресс-службе турнира.

В настоящее время организаторы ищут Немкову нового соперника.

В последнем поединке, который состоялся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге, Штырков нокаутом в первом раунде выиграл у Насрудина Насрудинова.

Иван Штырков
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