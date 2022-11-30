Штырков сравнил бойцов тяжелого веса в лигах UFC и ACA

Российский полутяжеловес Иван Штырков поделился мнением о бойцах тяжелого веса в лигах UFC и ACA. Он подчеркнул, что заметное преимущество есть у спортсменов американской лиги.

«В ACA тяжи серьезные, но, пожалуй, только Евгений Гончаров мог бы справиться со Стипе Миочичем. Алихан Вахаев и Салимгерей Расулов против Фрэнсиса Нганну и Сирила Гана... Нганну и Ган — феномены. Это даже не вопрос спортивных кондиций. Нганну — это мутант в хорошем смысле слова. Ган — очень одарен под единоборства и любой вид спорта, так двигаться и дышать на высокой скорости. Тяжелый вес за UFC», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Ранее Штырков заявил, что Ислам Омаров способен победить ведущих бойцов UFC.