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Сегодня, 19:00

Штырков сравнил бойцов тяжелого веса в лигах UFC и ACA

Виктория Кравченко
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Российский полутяжеловес Иван Штырков поделился мнением о бойцах тяжелого веса в лигах UFC и ACA. Он подчеркнул, что заметное преимущество есть у спортсменов американской лиги.

«В ACA тяжи серьезные, но, пожалуй, только Евгений Гончаров мог бы справиться со Стипе Миочичем. Алихан Вахаев и Салимгерей Расулов против Фрэнсиса Нганну и Сирила Гана... Нганну и Ган — феномены. Это даже не вопрос спортивных кондиций. Нганну — это мутант в хорошем смысле слова. Ган — очень одарен под единоборства и любой вид спорта, так двигаться и дышать на высокой скорости. Тяжелый вес за UFC», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Ранее Штырков заявил, что Ислам Омаров способен победить ведущих бойцов UFC.

Источник: https://www.sport-express.ru/martial/mma/news/shtyrkov-zayavil-chto-islam-omarov-sposoben-pobedit-veduschih-boycov-ufc-2005686/
Иван Штырков
Стипе Миочич
Франсис Нганну
UFC
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