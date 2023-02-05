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ММА

Сегодня, 11:32

Штырков высказался о поражении Емельяненко от Бейдера

Виктория Кравченко
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков отреагировал на поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

«Этот результат никак не отразится на наследии Федора. Мы все проигрываем. И наследие Емельяненко уже не в его победах и поражениях. Наследие Федора в том, что он зажег миллионы ребят, миллионы людских сердец, которые стали смотреть ММА и болеть за своих. Он способствовал развитию спорта в нашей стране и в мире. Вот в чем его наследие», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-nasledie-fedora-emelyanenko-uzhe-ne-v-ego-pobedakh-i-porazheniyakh-225410/
Иван Штырков
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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