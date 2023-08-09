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ММА

Сегодня, 10:32

Штырков заявил, что бой в кулачке против Дацика будет стоить от 13 миллионов рублей

Алина Савинова
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Российский боец Иван Штырков назвал желаемую сумму гонорара за поединок на голых кулаках против Вячеслава Дацика.

«Напомню, что с Дациком были какие-то странные правила: три по три в клетке, босиком. Есть конкретные виды спорта — кулачка, ММА, кикбоксинг, бокс — там и нужно развиваться. Мне без разницы с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара. Если бой с Минеевым состоится и я получу желаемую и оговоренную сумму, то ценник в кулачке автоматически вырастет. Думаю, что стоимость будет от 13 000 000 рублей за бой», — цитирует Штыркова Metaratings.ru.

В профессиональных смешанных единоборствах 34-летний Штырков провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы, потерпел 2 поражения и 1 бой завершил вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-boi-v-kulachke-protiv-dacika-budet-stoit-ot-13-millionov-rublei-272668/
Вячеслав Дацик
Иван Штырков
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