Штырков заявил, что его бой с Исмаиловым стоит больших денег

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал возможность провести второй бой с Магомедом Исмаилова, но уже по правилам бокса.

«О каком реванше может идти речь, если мы еще не дрались по правилам бокса? Но любое спортивное состязание и громкий вызов является для меня хорошей целью. Конкретно мое участие и участие Магомеда Исмаилова в любом виде единоборств стоит больших денег. Намекать на наш поединок можно сколько угодно, но нужные четкие и конкретные действия», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Бойцы 13 декабря 2020 провели поединок по правилам ММА, который завершился победой Исмаилова судейским решением.

Ранее Исмаилова допускал возможность поединка против Штыркова по правилам бокса.