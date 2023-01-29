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ММА

Сегодня, 16:07

Штырков заявил, что его бой с Исмаиловым стоит больших денег

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал возможность провести второй бой с Магомедом Исмаилова, но уже по правилам бокса.

«О каком реванше может идти речь, если мы еще не дрались по правилам бокса? Но любое спортивное состязание и громкий вызов является для меня хорошей целью. Конкретно мое участие и участие Магомеда Исмаилова в любом виде единоборств стоит больших денег. Намекать на наш поединок можно сколько угодно, но нужные четкие и конкретные действия», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Бойцы 13 декабря 2020 провели поединок по правилам ММА, который завершился победой Исмаилова судейским решением.

Ранее Исмаилова допускал возможность поединка против Штыркова по правилам бокса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-schitaet-chto-ego-boi-s-ismailovym-stoit-bolshikh-deneg-223696/
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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