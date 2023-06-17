Штырков заявил, что форма и геймплан Вартаняна в финале Гран-при ACA были великолепны

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков выразил восхищение выступлением Эдуарда Вартаняна в поединке против Артема Резникова в финале Гран-при ACA.

«Эдуард проделал отличную работу. В первую очередь при подготовке к бою с Резниковым. Форма Вартаняна и геймплан были великолепны! Все же в ММА нужна разносторонность бойца и его навыков. Чем она больше и отточеннее, тем лучше этот боец, и тем сложнее победить его, и легче ему выигрывать своих соперников. Быть в такой форме в каждом поединке очень тяжело, поэтому я не возьмусь рассуждать о перспективах Вартаняна в UFC или Bellator. Слишком много нюансов в нашем виде спорта», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.