Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:30

Штырков заявил, что пять раундов с Анкалаевым будет кошмаром для любого бойца

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, что пятираундовый бой против Магомеда Анкалаева будет сложным для его соперника Яна Блаховича.

«Пять раундов вместо трех ничего для Анкалаева не меняют. Пять раундов с присущей ему тактикой — это ужас для оппонента. Для любого. Если никто не сможет его сбить с рельс, по которым он едет на протяжении всего пути, шансов у людей не остается. Он большой бензобак, очень жесткий характер», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

10 декабря 2022 Анкалаев встретится с Блаховичем в поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-scitaet-cto-pyat-raundov-s-ankalaevym-eto-uzas-dlya-lyubogo-boica-55344/
Иван Штырков
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
0
Читайте также
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Штырков сравнил бойцов тяжелого веса в лигах UFC и ACA

Штырков считает Немкова явным фаворитом в поединке с Йоэлем Ромеро