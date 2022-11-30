Штырков заявил, что пять раундов с Анкалаевым будет кошмаром для любого бойца

Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, что пятираундовый бой против Магомеда Анкалаева будет сложным для его соперника Яна Блаховича.

«Пять раундов вместо трех ничего для Анкалаева не меняют. Пять раундов с присущей ему тактикой — это ужас для оппонента. Для любого. Если никто не сможет его сбить с рельс, по которым он едет на протяжении всего пути, шансов у людей не остается. Он большой бензобак, очень жесткий характер», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

10 декабря 2022 Анкалаев встретится с Блаховичем в поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.