Штырков заявил, что пять раундов с Анкалаевым будет кошмаром для любого бойца

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Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, что пятираундовый бой против Магомеда Анкалаева будет сложным для его соперника Яна Блаховича.
«Пять раундов вместо трех ничего для Анкалаева не меняют. Пять раундов с присущей ему тактикой — это ужас для оппонента. Для любого. Если никто не сможет его сбить с рельс, по которым он едет на протяжении всего пути, шансов у людей не остается. Он большой бензобак, очень жесткий характер», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.
10 декабря 2022 Анкалаев встретится с Блаховичем в поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.