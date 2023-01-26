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Сегодня, 21:38

Сидельников: «Эблин — сильный и опасный соперник для Токова»

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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона Bellator в среднем весе между американцем Джонни Эблином и россиянином Анатолием Токовым.

«Считаю Эблина более опасным соперником, чем Гегард Мусаси. Вначале я даже не воспринимал его. Не видел его победу над Мусаси, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Сидельникова. — Но после того, как увидел, понял, что это сильный и опасный соперник для Анатолия. Он растет как спортсмен и кайфует от того, что делает. Это было видно в поединке с Мусаси. Он заряжался энергией.

Позже с ним поработал Вадим Немков. Он рассказал, что американец хорош на руках и в борьбе. Его очень тяжело перевести. Немножко опасений прибавились. Но у Толи все хорошо с борьбой и навыками защиты. Посмотрите его бои. У него были совершенно непохожие соперники, но не было проблем ни с ударниками, ни с борцами. Были нюансы, но он выходил победителем. В каких-то моментах он может выглядеть хуже соперника, в отличие от большинства средневесов, Токов обладает очень жестким ударом. Это я знаю по себе».

Токов проведет бой с американцем Эбленом за чемпионский титул в среднем весе 4 февраля на турнире Bellator 290. Поединок станет со-главным событием турнира.

Источник: mma.metaratings.ru
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