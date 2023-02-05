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Сегодня, 08:45

Сидельников: «Федор Емельяненко открыл нашей стране ММА. С него фактически все началось»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников в комментарии для «СЭ» отметил роль Федора Емельяненко в развитии ММА в России.

«В российском ММА Федор — первопроходец. Он открыл нашей стране такой вид спорта. С него фактически началось все. Кто-то скажет, что первые турниры UFC были круче — на голых кулаках, гладиаторская манера. Но Федор вошел в целую эпоху ММА. И это очень круто!», — сказал Сидельников «СЭ».

Российский боец Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.

Емельяненко провел свой первый бой в ММА в мае 2000 года. Всего на его счету 40 побед и 7 поражений в карьере.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Федор Емельяненко
ММА
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