Сидельников: «Надеемся, что Емельяненко одержит победу над Бейдером и завершит карьеру в статусе чемпиона»

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.

«Никто не отнял у Федора тот «взрыв» и удар, который он показал в поединке с Тимоти Джонсоном, — цитирует MMA.Metaratings.ru Сидельникова. — Емельяненко показал, что он опасен с первых секунд боя. Сейчас Федор также может «взорваться» и попасть. Тогда бой завершится быстро. В этом он сохранил свое преимущество над соперником.

Со стороны Бейдера не будет недооценки из-за победы в первом поединке. К боям с Федором у соперников не бывает недооценки, потому что они знают, с кем дерутся. Победу в первом поединке Бейдера не могу назвать случайностью, любой боец тренирует удары. В тяжелом весе в любую секунду может прилететь такой удар. Это не лаки-панч, а случай, от которого никто не застрахован. Мы надеемся и молимся, чтобы Федор одержал победу и завершил карьеру в статусе чемпиона. В США он отправился в хорошей форме. Я тренировался и готовился вместе с ним, Анатолием Токовым и другими ребятами. По подготовке нет вопросов".

Бой состоится 5 февраля в Чикаго. Поединок станет реваншем и заключительной встречей в карьере россиянина.