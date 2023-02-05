Кирилл Сидельников: «Федор во всемирном Зале славы, рядом с Тайсоном, Али и Джорданом»

Боец команды Fedor Team Кирилл Сидельников (14-7) заявил в интервью «СЭ», что Федор Емельяненко (40-7) заслуживает находиться во всемирном Зале славы спортсменов.

— Я не вспомню, чтобы какой-либо боец завершал карьеру, и его так после боя провожали. Этого нужно заслужить.

— Сегодня задавали вопрос: «Будет ли Федор в Зале славы UFC?» По мне, Федор во всемирном Зале славы спортсменов. Не MMA, а всего спорта. Он должен быть рядом с такими, как Майк Тайсон, Мохаммед Али, Майкл Джордан, и всеми, кто действительно на мировом уровне. UFC отдыхает по сравнению с этим.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.