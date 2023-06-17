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Сегодня, 14:58

Сидельников прокомментировал выступление Немкова в бою с Ромеро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец команды Fedor Team Кирилл Сидельников, выступающий в тяжелом дивизионе Bellator, прокомментировал выступление своего одноклубника Вадима Немкова в бою с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Полностью доволен, как Вадик провел бой, порадовал. Вообще это была яркая ночь боев с участием российских спортсменов. Поздравляю и Марину Мохнаткину, и Дениса Гольцова, а также нашего близкого друга Вадима. По мне, он просто деклассировал и избил Ромеро. В пятом раунде он устал бить его кубинца. Немножко устал от того, что просто его избивал. Никаких проблем у него не было. По статистике Bellator Вадим нанес за весь бой около 350 ударов, а Ромеро — в районе 30. Что он сделал в этом бою? Просто отстоял, показал, что у него крепкая голова и плясал, танцевал с элементами капоэйры. Больше он ничего не делал. Все заметили удары ногами Вадима, особенно в первых двух раундах, что стало следствием сбора в Таиланде. Это был не Вадим, а ван Дамм. Он добавил в свой арсенал уширу и наносил колоссальное количество ударов ногами. У него получались сдвоенные удары ногами, которые раньше отрабатывал на тренировках, но мало применял в бою. Здесь мы увидели, что его удары ногами стали чаще, жестче и увесистее», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

17 июня в главном событии турнира Bellator 297 в Чикаго российский боец Вадим Немков победил единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро и в четвертый раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

30-летний Немков одержал 17 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. На счету 46-летнего Ромеро 15 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-o-pobede-nemkova-eto-byl-ne-vadim-a-van-damm-259432/
Вадим Немков
ММА
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