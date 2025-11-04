Сидельников: «Емельяненко и Крокоп хотят заработать и сделать громкий бой»

Российский боец Кирилл Сидельников отреагировал на заявление Федора Емельяненко о желании провести реванш с хорватом Мирко Крокопом.

«Все мы прекрасно помним первый бой. Это было легендарное противостояние. Уверен, что реванш по правилам бокса будет не менее интересным и вызовет огромное внимание у любителей смешанных единоборств. Одним словом, круто, ничего плохого сказать не могу. Думаю, и Федор, и Мирко хотят заработать и сделать громкий бой. Это здорово. Плюс, заметьте, Емельяненко бросил вызов не какому-нибудь блогеру типа Милохина, а настоящему профессионалу, именитому спортсмену», — цитирует Сидельникова Legalbet.ru.

Бой между Емельненко и Крокопом состоялся в августе 2005 года на турнире Pride Final Conflict и завершился победой россяина единогласным решением судей.