Сидельников считает, что Хабиб не согласится на схватку с Сен-Пьером по грэпплингу

Российский боец тяжелого веса, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников прокомментировал выступление Жоржа Сен-Пьера в схватке по правилам грэпплинга и возможное противостояние с Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, Хабиб не согласится на схватку с Сен-Пьером. Он уже отошел от дел даже в своей лиге и совсем далеко отодвинулся от спорта. Не думаю, что ему будет интересно это предложение. Также я слышал, что он дал обещание своей матери, а для него это значимое обещание, поэтому вряд ли он согласится выступать снова по любым правилам. Я и сам думаю, что не стоит ему в это ввязываться. Он уже ушел, принял решение, а потому смысла в этом никакого нет», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

UFC объявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выступит на предстоящем турнире лиги по бразильскому джиу-джитсу в декабре.