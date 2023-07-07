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Сегодня, 17:04

Сидельников считает, что Хабиб не согласится на схватку с Сен-Пьером по грэпплингу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец тяжелого веса, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников прокомментировал выступление Жоржа Сен-Пьера в схватке по правилам грэпплинга и возможное противостояние с Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, Хабиб не согласится на схватку с Сен-Пьером. Он уже отошел от дел даже в своей лиге и совсем далеко отодвинулся от спорта. Не думаю, что ему будет интересно это предложение. Также я слышал, что он дал обещание своей матери, а для него это значимое обещание, поэтому вряд ли он согласится выступать снова по любым правилам. Я и сам думаю, что не стоит ему в это ввязываться. Он уже ушел, принял решение, а потому смысла в этом никакого нет», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

UFC объявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выступит на предстоящем турнире лиги по бразильскому джиу-джитсу в декабре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-khabib-ne-soglasitsya-na-skhvatku-s-sen-perom-po-grepplingu-264282/
Жорж Сен-Пьер
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