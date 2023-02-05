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Кирилл Сидельников: «По карьере Федора можно либо писать книгу, либо снимать фильм»

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес Кирилл Сидельников (14-7) прокомментировал завершение карьеры Федора Емельяненко (40-7) после поединка на Bellator 290. Об этом Сидельников сказал в интервью «СЭ».

— Какие сейчас эмоции?

— Почему-то положительные, хорошие эмоции. Да, немного прискорбно, что Федор проиграл, но я это беру немножко поглобальнее. Да, бой проигран, спору нет. Но я беру [во внимание] всю спортивную карьеру Федора. Надо понимать, что этот бой был прощальным. Зная возможности Федора, когда ему предложили прощальный бой, он мог выбрать себе любого соперника. Но Федор на прощальный бой выбрал себе Райана Бейдера, который является чемпионом этой организации. И это уже о многом говорит. Это говорит о том, что человек хотел уйти красиво. Да, не получилось.

Но сегодня, когда завершился бой, в октагон вышли пенсионеры этого вида спорта. Когда они приняли Федора в свои ряды пенсионеров, я, знаете, прослезился, потому что это было очень круто, красиво. Спасибо Скотту Кокеру за то, что он пригласил всех этих мужиков, которых я с детства смотрел. Я думаю, не я один — многие бойцы за ними смотрели, наблюдали. И видеть сегодня Коулмана и всех... они же выходят, у них и борода седая, и виски седые, а Федор в это время еще дрался с Райаном Бейдером. Это очень круто. Когда даже он [Емельяненко] выходил, показывали всех этих мужиков, и у них уже седые бороды, седые волосы, а Федор вышел драться с чемпионом Bellator. И это было очень круто.

По мне, Федор уже давно все доказал, он дрался в расцвете сил в Pride. Он всем доказал, что он был крутой мужик, который побил большое количество людей. Сейчас, на данном этапе, ему не надо ничего доказывать, он уже всем все давно доказал.

Это было красивый и шикарный уход с хорошим, серьезным оппонентом. По всей спортивной составляющей Федора можно писать либо книгу, либо снимать фильм именно с таким концом. Для фильма именно конец такой нужен. Даже проигрыш еще будет круче. Смотреть сегодня на всех мужиков, которые стояли в октагоне, дорогого стоило. Я рад, что я это увидел. Мне очень понравилось.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Федор Емельяненко
ММА
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