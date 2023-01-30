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Сегодня, 17:19

Сидельников считает, что проведение боя Емельяненко — Пол зависит от желания россиянина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников не исключил вариант проведения поединка по правилам бокса между Федором Емельяненко и Джейком Полом.

«Я ничего об этом не слышал. Все упирается в желание Федора. Если условия ему подойдут, почему нет? Об этом шел разговор, но только не с Джейком Полом, а с Роем Джонсом. У Емельяненко заканчивается контракт с Bellator, и если будет хорошее предложение по боксу с Джейком Полом — это здорово», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проведет прощальный бой против Райана Бейдера.

Ранее менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен в интервью «СЭ» заявил, что российский боец может попробовать силы в боксе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-pro-boi-emelyanenko-s-dzheikom-polom-vse-upiraetsya-v-zhelanie-fedora-223923/
Джейк Пол
Федор Емельяненко
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