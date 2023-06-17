Сидельников заявил, что Немков однозначно стал лучшим бойцом pound-for-pound в Bellator

Российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников назвал своего товарища по команде Fedor Team Вадима Немкова лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории (P4P).

«Это будет круто, если Вадик заберет два пояса в двух весовых категориях. Думаю, они договорятся с Валентином Молдавским. Ничего страшного не будет, если Вадим будет выступать в той же весовой категории и заберет этот пояс в Россию. После этого турнира Вадим — однозначно лучший боец pound-for-pound в Bellator, потому что он был на втором-третьем месте, но сейчас после поражения Питбуля (Патрисио Фрейре) он однозначно на первом месте. Это просто безоговорочно», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

17 июня в главном событии турнира Bellator 297 в Чикаго российский боец Вадим Немков победил единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро и в четвертый раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

30-летний Немков одержал 17 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. На счету 46-летнего Ромеро 15 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.