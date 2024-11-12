Силовики отменили турнир Hype FC за несколько минут до его начала

Стадионный турнир Hype FC, в главном событии которого должны были встретиться Мариф Пираев и Нариман Аббасов, был отменен за несколько минут до его начала.

Событие должно было пройти сегодня, 12 ноября, в «Live Арена» в Москве. В начале турнира организатор Hype FC Мухаммед Носаев, известный по прозвищу Альфредо Аудиторе, вышел в клетку с приветственной речью. В этот момент к нему подошли сотрудники силовых ведомств и увели на разговор.

Как сообщает Mash, организаторы не согласовали турнир с силовыми ведомствами. Вскоре объявили об отмене турнира и зрители начали покидать арену.