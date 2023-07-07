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Сегодня, 11:04

Силва, Альдо и Серроне официально введены в Зал славы UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
Жозе Альдо.
Фото Global Look Press
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Бразильские бойцы Андерсон Силва, Жозе Альдо и американец Дональд Серроне официально введены в Зал славы UFC, сообщает пресс-служба промоушена.

Также членами Зала славы стали американцы Дженс Пулвер и Робби Лоулер.

Силва обладает самой длинной победной серией в истории лиги, одержав 16 побед подряд. Он за свою карьеру победил таких бойцов, как Витор Белфорт (26-14), Демиан Майа (28-11), Дэн Хендерсон (32-15) и Чейл Соннен (31-17).

Альдо в последний раз выходил на бой в UFC против Мераба Двалишвили в августе 2022 года. Этот поединок завершился поражением Жозе единогласным решением судей. В его активе 31 победа и 8 поражений.

Серроне выступал в UFC с 2011 по 2022 год. Он является рекордсменом по количеству побед в в истории UFC/WEC (29), по количеству финишей в истории UFC/WEC (20) и по количеству нокдаунов в истории UFC (20).

Пулвер — самый молодой боец в легком весе, выигравший чемпионский пояс, и один из двух чемпионов-легковесов, выступавших в промоушенах UFC и Pride. Всего в UFC он провел девять боев. На его счету шесть побед, два поражения, одна ничья.

41-летний Лоулер последний бой проведет против Нико Прайса на турнире UFC 290 на этой неделе. Он бывший чемпион UFC полусреднем весе. На его счету 29 побед и 16 поражений.

Дональд Серроне
Жозе Альдо
UFC
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