0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:36

Сирил Ган обещает прикончить Джонса: «Твое время ушло»

Сирил Ган пообщел досрочно победить Джона Джонса
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-1) обещает досрочно победить экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«У меня очень хорошая работа ног. Для тяжеловеса я двигаюсь очень хорошо, и все это знают. У меня будет преимущество, потому что я буду быстрым. Я не могу дождаться боя с этим парнем. Я собираюсь его прикончить. Джон Джонс, твое время ушло», — приводит слова Гана Sportskeeda.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валентина Шевченко рассказала, заслуживает ли Махачев первого места в рейтинге pound-for-pound