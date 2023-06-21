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Сегодня, 13:41

Сирил Ган объяснил, почему не принял приглашение Хабиба пройти сбор в Дагестане

Давид Хачатрян
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Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-2) заявил, что не может оставить семью на полгода-год.

«Это очень мило с его [Нурмагомедова] стороны, но у меня есть еще одна обязанность — быть отцом, — сказал Ган в интервью Mirror Fighting. — У меня две дочери, и это большая ответственность, люди недооценивают это. Оставить свою семью на шесть месяцев для меня невозможно, некоторые говорят о годе и тому подобном. Если я уезжаю на две-три недели, моя семья очень скучает по мне. Привести несколько человек в зал — это возможно. Когда есть ребята высокого уровня в дзюдо, борьбе и боксе».

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) пригласил Гана подтянуть борьбу в Дагестане.

Джон Джонс (27-1) победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Сирил Ган
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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