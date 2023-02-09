0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:59

Сирил Ган поделился ожиданиями от возможного боя Павловича и Блейдса

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-1) считает, что Кертис Блейдс (17-3) может нарваться на апперкот Сергея Павловича (17-1), если пойдет в борьбу.

«Да, в этом поединке есть смысл. Эти парни — действительно хорошие бойцы, — отметил Ган MiddleEasy. — Павлович и Блейдс могут побороться за пояс. Кертису Блейдсу будет нелегко, потому что он — хороший ударник, но иногда он любит перейти к борьбе, и я думаю, что с Павловичем это не очень хорошая идея, потому что Сергей может пробить его апперкотом. Не могу загадывать наверняка. В этом бою возможно все».

Павлович победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Кертис Блейдс (17-3) идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Сергей Павлович
Сирил Ган
UFC
ММА
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ислам Махачев: «В некоторых странах дети играют в футбол, а в Дагестане — борются»

Менеджер рассказал, когда Шара Буллет дебютирует в UFC