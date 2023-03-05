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Сегодня, 13:45

Сирил Ган: «Поражение Джонсу очень болезненно. Я на себя зол»

Давид Хачатрян
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Французский тяжеловес UFC Сирил Ган (11-2) заявил, что разочарован своим выступлением в бою с Джоном Джонсом (27-1).

«Я расстроен, но злость на себя приглушает все остальные чувства, — сказал Ган на пресс-конференции. — Да, мы приняли бой на коротком уведомлении, было не слишком много времени на подготовку, но чувак, я действительно усердно работал со своей командой, и я зол на себя. Это реальное поражение. Это мое первое настоящее поражение. Поражение Франсису не было таким уж большим, но это причинило мне боль».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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