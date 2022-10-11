Скотт Кокер высказался о бое Федора Емельяненко и Андерсона Силвы

Президент Bellator Скотт Кокер подтвердил, что он не планирует организовывать поединок между Федором Емельяненко (40-6) и Андерсоном Силвой (34-11).

«Федор спросил меня: «Я буду драться с Андерсоном Силвой?». Я ответил: «Нет-нет. Нам всем нужно успокоиться», — сказал Кокер The MMA Hour. — Послушайте, я сам хочу увидеть этот бой, но Федор нацелен на Райана Бейдера. Райан отдыхает. Он хочет провести бой в начале следующего года. Мы будем вести переговоры».

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Силва подерется с Джейком Полом по правилам бокса 29 октября на Gila River Arena в Глендейле, США.