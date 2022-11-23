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23 ноября, 18:02

Следующим соперников Абдулвахабова станет Сарнавский или Коков

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о планах лиги по поединку для чемпиона в легком весе Абдула-Азиза Абдулвахабова.

«Бой с Александром Сарнавским — лучшая возможность для лиги ACA. Если говорить до окончания Гран-при, еще есть Мухамед Коков. Если он выиграет у Дави Рамоса, он — следующий претендент, учитывая его преданность лиги и то, что он всегда принимал тяжелые бои. Если не Сарнавский — Коков. Абдул-Азиз подерется после Нового года. Потом пройдет Гран-при. Можно чемпиона против победителя Гран-при», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru .

Сарнавский идет на серии из трех побед, но у бойца завершился контракт с ACA и пока он находится в статусе свободного агента.

Коков идет на серии из двух побед. 16 декабря ему предстоит встреча с бразильцем Дави Рамосом, который проиграл три последних поединка.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sleduyushhim-sopernikov-cempiona-aca-abdulvaxabova-stanet-sarnavskii-ili-kokov-54734/
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