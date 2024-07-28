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Сегодня, 18:00

Президент ММА-лиги Хабиба: «У нас проблем нет. Новый турнир планируем в сентябре»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Следующий турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC может состояться в сентябре в Якутске. Об этом заявил президент промоушена Шамиль Завуров.

«Будет ли турнир? Планируем, — сказал Завуров журналистам на турнире UAE Warriors 51 в Абу-Даби. — Мы один турнир провели, потом почти год перерыва. Очень тяжело собираемся. Думаю, что уже предварительно обсуждаем. В сентябре, в конце сентября, планируем провести турнир в Якутске. Дальше, если получится, до конца года еще один турнир».

Ранее сообщалось, что счета промоушена были заблокированы в связи с долгами Хабиба перед ФНС. По словам Завурова, эта информация не соответствует действительности.

«Никаких проблем у Eagle FC нет, — отметил Завуров. — Как мы знаем, за границей у нас было много спонсоров, возникли сложности. Мы сами думали, что вот эта ситуация, возьмем перерыв... Потихоньку [возвращаемся], бойцы же должны драться. Одного отпустили, второго тоже, и все разбежались. Собрать тяжело было, спонсоров сложно было собрать. Поэтому взяли перерыв, и, как говорится, держимся на плаву».

Последний турнир Eagle FC прошел в ноябре 2023 года в Альметьевске.

Хабиб Нурмагомедов
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