Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:55

Слипенко назвал глупостью поражение Гаджидаудову единогласным решением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион лиги ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко объяснил, почему проиграл Устармагомеду Гаджидаудову в поединке на турнире ACA 160, который прошел 21 июня в Москве.

«После этого поединка я получил массовую поддержку и сообщений от людей, знакомых и друзей. Столько приятных слов я не слышал даже после того, как выиграл чемпионский пояс. Не скажу, что я проиграл, но у меня не получилось все то, что я хотел. Мой план был другой и я начал его реализовывать примерно с четвертого раунда. Четвертый и пятый я точно забрал, а по остальным есть вопрос. По старым правилам ММА учитывалась любая борьба. Соответственно, я бы проиграл. Но здесь другие правила. Очки не даются за то, что ты находишься в гарде, но без определенного ущерба. У меня также были периоды, мало контроля, он тоже постоянно вставал. Как я говорил, не все у нас получилось, но бой мы показали крутой», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Он также уверен, что это решение судей было не единогласным.

«Считаю единогласное решение глупостью. Как минимум, раздельное решение. А так мне понравилась поддержка, которую я получил на арене и удовольствие от самого поединка. Надеюсь, что скоро вернусь опять и буду побеждать. Теперь буду работать на максимальный результат. Это точно. Я буду сконцентрирован именно на результате», — добавил Слипенко.

Гаджидаудов единогласным решением судей выиграл у Слипенко и стал чемпионом в полусреднем весе по итогам турнира ACA 160, прошедшего 21 июля.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-porazhenie-gadzhidaudovu-edinoglasnym-resheniem-glupost-279071/
ММА
1
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Рабинер оценил победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
Горбачева извинилась за ночевку в подъезде и защитила своего тренера
Британская газета Guardian опубликовала видео мощного взрыва в Киеве
Двое неизвестных с оружием зашли из Латвии в Белоруссию
В Московском зоопарке впервые в истории родился детеныш большой панды
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гулян отреагировал на ограничение показа поп-MMA в Казахстане