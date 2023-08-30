Слипенко назвал глупостью поражение Гаджидаудову единогласным решением

Бывший чемпион лиги ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко объяснил, почему проиграл Устармагомеду Гаджидаудову в поединке на турнире ACA 160, который прошел 21 июня в Москве.

«После этого поединка я получил массовую поддержку и сообщений от людей, знакомых и друзей. Столько приятных слов я не слышал даже после того, как выиграл чемпионский пояс. Не скажу, что я проиграл, но у меня не получилось все то, что я хотел. Мой план был другой и я начал его реализовывать примерно с четвертого раунда. Четвертый и пятый я точно забрал, а по остальным есть вопрос. По старым правилам ММА учитывалась любая борьба. Соответственно, я бы проиграл. Но здесь другие правила. Очки не даются за то, что ты находишься в гарде, но без определенного ущерба. У меня также были периоды, мало контроля, он тоже постоянно вставал. Как я говорил, не все у нас получилось, но бой мы показали крутой», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Он также уверен, что это решение судей было не единогласным.

«Считаю единогласное решение глупостью. Как минимум, раздельное решение. А так мне понравилась поддержка, которую я получил на арене и удовольствие от самого поединка. Надеюсь, что скоро вернусь опять и буду побеждать. Теперь буду работать на максимальный результат. Это точно. Я буду сконцентрирован именно на результате», — добавил Слипенко.

Гаджидаудов единогласным решением судей выиграл у Слипенко и стал чемпионом в полусреднем весе по итогам турнира ACA 160, прошедшего 21 июля.