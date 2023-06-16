Слипенко ответил на критику Туменова

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко ответил на критику Альберта Туменова.

«Они все так говорят. И Устар (Гаджидаудов) тоже говорит, что у него лучше борьба, лучше ударная техника. Но почему-то чемпион – я, а они – не чемпионы. Поэтому вопрос отпадает. Пускай они так дальше думают, а мы будем удивлять в бою. После боя мои соперники всегда меняют свое мнение.

Туменов и Мамашов раскручивали свой бой, говорили на пресс-конференции, что именно им достанется бонус вечера. Еще что-то, а показали далеко не бой на бонус. Была проведена тактически грамотная работа. Можно было просто сказать, что: «Мы покажем хороший класс в ударной технике». И не более. Устраивать кровавую бойню они не собирались. Это точно», – цитирует MMA.Metaratings.ru Слипенко.

На счету Туменова 23 победы и 4 поражения. В активе Слипенко 16 побед и 4 поражения.