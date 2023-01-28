Слипенко: «Главное, чтобы бой с Бейдером не навредил здоровью Емельяненко»

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе между американцем Райаном Бейдером и россиянином Федором Емельяненко.

«Всегда буду болеть за Федора, но предстоит тяжелый бой, — цитирует MMA.Metaratings.ru Слипенко. — Главное, чтобы он не навредил здоровью Емельяненко. При любом раскладе Федор останется легендой. Даже при поражении. Первый поединок с Бейдером для Емельяненко сложился не очень хорошо. Главное, чтобы Федор не полетел сломя голову, а грамотно распределил силы. Но ситуация такова, что если Федор не выиграет в начальных раундах, преимущество будет у более молодого Бейдера, который любит побороться. Емельяненко будет крайне тяжело, если он не победит американца на первых минутах, но тут важно и не пропустить, как в прошлый раз. Очень круто, что он бьется за титул в таком возрасте. Главное — без травм».

5 февраля в Чикаго Федор Емельяненко проведет бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером. Поединок станет реваншем и финальным боем в карьере российского бойца.