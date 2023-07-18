Слипенко — о словах Туменова: «Но и хорошо, что у меня нет стиля, — ко мне не подготовишься»

Чемпион ACA Виталий Слипенко отреагировал на слова Альберта Туменова, который заявил, что у Слипенко нет стиля.

«У меня стиль самозванца. Я иногда сам не понимаю, как выиграл. Но и хорошо, что у меня нет стиля, — ко мне ты не подготовишься, потому что не понимаешь, что я выкину в следующий момент: полетит локоть, колено, нога, проход — все может быть. Помню, был бой в М-1, когда я забрал спину, кинул соперника через себя, хотя на тренировках этого не делал. Творю как художник», — приводит «РБ Спорт» слова бойца.

Также он поделился мнением о стиле самого Туменова.

«Расчетливый, с хорошими руками, чувствует дистанцию, поджимает, атакует. Очень прагматичный. Нужно создать ему хаос, чтобы он не чувствовал себя комфортно. Если работать по классике, он начинает драться намного лучше», — добавил Слипенко.

В случае победы над Устармагомедом Гаджидаудовым в четвертьфинале Гран-при ACA, Слипенко проведет поединок против Туменова. На счету Слипенко 16 побед и 4 поражения в ММА. В активе Туменова 4 поражения при 23 победах.