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Сегодня, 19:17

Слипенко считает, что Чимаев легко пройдет Усмана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко оценил шансы Хамзата Чимаева на победу над Камару Усманом.

«Чимаев вообще очень большой для этой весовой категории. У него и борьба на другом уровне. Он постоянно прет. За счет своей мощи и напора он легко пройдет Усмана. Но тут уже, состоится ли их бой. Мне их противостоянии интересно. Если встреча состоится, буду болеть за Чимаева. Мне нравится, как он проводит поединки, как он накаливает страсти. Он — реально крутая личность. Если карьера Чимаева не будет тормозиться, он достигнет нормальных высот. Но сейчас он уже долго не дерется. Из-за таких пауз в карьеры таланты могут не показать себя в полной мере. Я сам общался с Хамзатом. Он очень приятный человек. Сам подошел ко мне, когда впервые увидел. Со своей семьей. Сразу раскрылся с хорошей стороны. Поэтому я буду болеть за него», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

29-летний Чимаев в сентябре 2022 года выступал в соглавном событии UFC 279, где удушающим приемом в первом раунде одержал победу над Кевином Холландом.

36-летний Усман в марте 2023 года выходил в октагон против британца Леона Эдвардса в главном событии UFC 286.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-chimaev-legko-proidet-usmana-259204/
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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