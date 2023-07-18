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Сегодня, 15:01

Слипенко считает, что Малыхин мог бы стать чемпионом UFC

Алина Савинова
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Чемпион ACA Виталий Слипенко оценил перспективы российского бойца Анатолия Малыхина.

«Толя — красавчик. Все возможно, он в это верит, есть хорошие навыки, он пашет и зарабатывает. У него есть все возможности стать чемпионом UFC. Малыхин переходит по весовым и старается забрать все пояса. Если сделает это и ему ничего не предложат, возможно, двинется дальше. У него хорошие отношения с лигой, ему дают бои. Если он всех перебьет, возможно, One FC подпишет для него кого-то со стороны и постарается укрепить дивизион», — приводит «РБ Спорт» слова Слипенко.

Малыхин является чемпионом One FC в тяжелом и полутяжелом весе. На счету 35-летнего бойца 13 досрочных побед в 13 поединках.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-slipenko-maly-hin-mog-by-stat-chempionom-ufc/
Анатолий Малыхин
ММА
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